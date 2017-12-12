В Коминтерновском районе Воронежа загорелись 5 машин
Огонь полностью уничтожил 3 автомобиля.
Огонь полностью уничтожил 3 автомобиля.
Четыре иномарки и один отечественный автомобиль загорелись у дома № 67 на улице Владимира Невского около 4:00 вторника, 12 декабря. Огонь полностью уничтожил Hyundai Solaris, Skoda Superb и Nissan
На месте работали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться за 16 минут. Причина ЧП устанавливается.
За сутки до этого в Коминтерновском районе сгорели еще три автомобиля. Пожар вспыхнул на улице Лизюкова.