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09:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа загорелись 5 машин

Огонь полностью уничтожил 3 автомобиля.

Источник: РИА "Воронеж"

Четыре иномарки и один отечественный автомобиль загорелись у дома № 67 на улице Владимира Невского около 4:00 вторника, 12 декабря. Огонь полностью уничтожил Hyundai Solaris, Skoda Superb и Nissan X-Trail и повредил Opel Astra и «ВАЗ-2111», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Люди не пострадали.

На месте работали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться за 16 минут. Причина ЧП устанавливается.

За сутки до этого в Коминтерновском районе сгорели еще три автомобиля. Пожар вспыхнул на улице Лизюкова.

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