В Коминтерновском районе Воронежа загорелись 5 машин

Четыре иномарки и один отечественный автомобиль загорелись у дома № 67 на улице Владимира Невского около 4:00 вторника, 12 декабря. Огонь полностью уничтожил Hyundai Solaris, Skoda Superb и Nissan X-Trail и повредил Opel Astra и «ВАЗ-2111», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Люди не пострадали.