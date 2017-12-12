Два брата-рецидивиста угоняли автомобили в Тольятти
В Тольятти задержаны двое братьев, которые угнали два автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Тольятти задержаны двое братьев, которые угнали два автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре текущего года в полицию Тольятти обратился местный житель. Мужчина сообщил, что пропал автомобиль Lada Granta, который он оставил на парковке возле места работы. По окончанию рабочего дня транспортного средства на месте не оказалось.
По указанному адресу выехала
В ходе мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска задержали двух 27-летних братьев. Правоохранители выяснили, что молодые люди нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности. В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль в гараж, где частично разобрали его на запчасти и продали.
В рамках расследования уголовного дела, оперативники установили причастность родственников еще к одному хищению транспортного средства. В июле текущего года с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе подозреваемые похитили автомобиль Lada Priora и так же разобрали его на запчасти и вскоре продали.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.