Мать солдата: Срочники второй месяц мерзнут в палатках на полигоне под Хабаровском

Солдаты-срочники уже более месяца живут в палатках на полигоне войсковой части № 30763 возле села Вятского Хабаровского района. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала мать молодого человека, который надел военную форму в июне 2017 года. По ее словам, парни вынуждены спать в бушлатах, которые все равно не спасают от холода, и сушить обувь с помощью буржуйки.

Женщина, которая просила не называть ее имени, утверждает, что ее сын вместе с сослуживцами живет в полевых условиях с начала ноября.

«Виктора (имя изменено) призвали в армию в середине лета. Служить он хотел сам и от военкомата не бегал. После прохождения курса молодого бойца он принял присягу. Все было хорошо — он регулярно мне звонил и говорил об этом. Но в первых числах ноября пришел новый призыв, и места в казарме стало не хватать. Тогда командиры согнали отделение моего сына в поле и расселили по палаткам. Это зимой, в морозы», — возмущается мать срочника.

Собеседница добавила, что солдаты получили непригодную для полевых условий одежду.

«Бушлаты парням выдали старые и засаленные, от холода они не спасают. Они скорее напоминают осенние курточки. Постирать их в полевых условиях возможности нет. Чтобы поесть, парни три раза в день ходят в столовую пешком — 20 минут туда и 20 минут обратно. Моются раз в неделю», — рассказала жительница Хабаровского района.

По словам матери Виктора, в поле срочников будут держать до 25 декабря. С чем это связано, командование части, к которому обращалась женщина, не объясняет.

В штабе Восточного военного округа корреспонденту портала сообщили, что проверят эту информацию.