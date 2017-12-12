Мать солдата: Срочники второй месяц мерзнут в палатках на полигоне под Хабаровском
Женщина считает, что в казармах нет места
Женщина считает, что в казармах нет места
Женщина, которая просила не называть ее имени, утверждает, что ее сын вместе с сослуживцами живет в полевых условиях с начала ноября.
«Виктора (имя изменено) призвали в армию в середине лета. Служить он хотел сам и от военкомата не бегал. После прохождения курса молодого бойца он принял присягу. Все было хорошо — он регулярно мне звонил и говорил об этом. Но в первых числах ноября пришел новый призыв, и места в казарме стало не хватать. Тогда командиры согнали отделение моего сына в поле и расселили по палаткам. Это зимой, в морозы», — возмущается мать срочника.
Собеседница добавила, что солдаты получили непригодную для полевых условий одежду.
«Бушлаты парням выдали старые и засаленные, от холода они не спасают. Они скорее напоминают осенние курточки. Постирать их в полевых условиях возможности нет. Чтобы поесть, парни три раза в день ходят в столовую пешком — 20 минут туда и 20 минут обратно. Моются раз в неделю», — рассказала жительница Хабаровского района.
По словам матери Виктора, в поле срочников будут держать до 25 декабря. С чем это связано, командование части, к которому обращалась женщина, не объясняет.
В штабе Восточного военного округа корреспонденту портала сообщили, что проверят эту информацию.
«По данному факту будет проведена проверка, и если найдутся нарушения, виновные понесут наказание в соответствии с уставом и законом», — рассказали в штабе ВВО.