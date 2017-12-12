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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Верховном суде РТ обвиняемые пытались нанести себе увечья и сорвать процесс

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В суде минувшим днем четверо обвиняемых попытались сорвать судебный процесс, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Верховного суда Наталья Лосева.

Мужчины при помощи острых колпачков от ручек нанесли себе увечья.

В здание суда прибыли медики. После осмотра врачи отпустили троих, а четвертого увезли в травмпункт, оказали ему помощь и вернули назад.

Во вторник судебный процесс будет возобновлен.

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