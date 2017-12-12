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09:27 (мск), источник: Водитель Петербурга

За 5 минут с Авиаконструкторов угнали Escalade с акулой за 4,7 млн руб

Дорогой автомобиль разыскивает полиция Приморского района Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Водителю Петербурга», минувшим вечером, около 20 часов, к правоохранителям обратилась с заявлением 62-летняя неработающая петербурженка. По её словам, неизвестный угнал у неё автомобиль, белый Cadillac Escalade, который был припаркован около её дома на проспекте Авиаконструкторов. Злодею потребовалось всего 5 минут — с 19:00 до 19:05.

Машина 2016 года выпуска, застрахована по каско. Из особых примет — заводская тонировка задних стёкол и наклейка в виде акулы на крышке багажника. Ущерб заявительница оценила в 4 миллиона 729 тысяч рублей.

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