За 5 минут с Авиаконструкторов угнали Escalade с акулой за 4,7 млн руб
Дорогой автомобиль разыскивает полиция Приморского района
Дорогой автомобиль разыскивает полиция Приморского района
Как стало известно «Водителю Петербурга», минувшим вечером, около 20 часов, к правоохранителям обратилась с заявлением 62-летняя неработающая петербурженка. По её словам, неизвестный угнал у неё автомобиль, белый Cadillac Escalade, который был припаркован около её дома на проспекте Авиаконструкторов. Злодею потребовалось всего 5 минут — с 19:00 до 19:05.
Машина 2016 года выпуска, застрахована по каско. Из особых примет — заводская тонировка задних стёкол и наклейка в виде акулы на крышке багажника. Ущерб заявительница оценила в 4 миллиона 729 тысяч рублей.