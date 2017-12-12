За 5 минут с Авиаконструкторов угнали Escalade с акулой за 4,7 млн руб

Как стало известно «Водителю Петербурга», минувшим вечером, около 20 часов, к правоохранителям обратилась с заявлением 62-летняя неработающая петербурженка. По её словам, неизвестный угнал у неё автомобиль, белый Cadillac Escalade, который был припаркован около её дома на проспекте Авиаконструкторов. Злодею потребовалось всего 5 минут — с 19:00 до 19:05.