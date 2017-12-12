В Крыму задержали наркоторговца с револьвером

Источник: РИА "Новости"

Задержанный является жителем поселка Ленино 1972 года рождения.

«По месту проживания мужчины обнаружены и изъяты из незаконного оборота 17,475 грамма экстракта (концентрата) маковой соломы, 535 граммов прекурсоров, используемых для изготовления наркотических средств, а также более 100 единиц шприцев, внешние признаки которых свидетельствуют об их использовании после инъекций наркотиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружены около 490 тысяч рублей, предположительно, вырученные за счет сбыта наркотиков, а также револьвер. Он направлен на исследование.