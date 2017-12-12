Очевидцы: в Славском районе автобус сбил пешехода
В посёлке Яснополянка Славского района автобус сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В посёлке Яснополянка Славского района автобус сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
ДТП произошло 11 декабря на ул. Московской около 21:10. Пассажирский автобус сбил мужчину и съехал с дороги. По словам очевидцев происшествия, мужчина погиб на месте.
В момент аварии в автобусе находились пассажиры. Выбраться из салона им помогли очевидцы происшествия.
Обстоятельства и детали происшествия уточняются.