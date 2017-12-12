К месту падения вертолета в Иркутской области доставили аппарат FALCON

Седьмого декабря вертолет Eurocopter АМ-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту Братск — поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна обнаружены в 3,5 километра от поселка Чистый, на льду одного из заливов Ангары. Предположительно, сам вертолет находится на дне водоема. Глубина реки в месте падения более 70 метров.