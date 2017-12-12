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10:03 (мск), источник: УралПолит.ру

​КамАЗ смял легковушку на ЕКАД. Без жертв не обошлось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря, ИА УралПолит.Ru. КамАЗ и два легковых автомобиля столкнулись на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

В 07:34 по местному времени понедельника поступило сообщение о ДТП на 20-м километре ЕКАД с участием легкового автомобиля «Ford Focus» и грузового автомобиля «КамАЗ», сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

ДТП не обошлось без жертв. К месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение (одна единица техники и шесть человек).

Как уточняет отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, водитель «Форд Фокус» двигался со стороны города Березовский в направлении Екатеринбурга.

По неустановленной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной КаМАЗ под управлением 55-летнего водителя, имеющего 37-летний стаж за рулем. После чего «Форд» врезался в «ВАЗ-2110», водитель которой ехал со стороны Екатеринбурга.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 35-летний водитель автомашины “Форд Фокус”. Прибывшие госавтоинспекторы выяснили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», — информирует ГИБДД.

Водители и пассажиры других машин в аварии не пострадали.

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