Сотрудники службы судебных приставов Башкирии подозреваются в крупном мошенничестве и служебном подлоге

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ совместно с региональным Управлением ФСБ выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и служебным подлоге», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, спецслужбы выявили несколько незаконных схем обналичивания денег с использованием фиктивных организаций и счетов двух районных отделов судебных приставов. Предварительно установлено, что в группу входили 38-летний житель Челябинской области, несколько уфимцев, а также бывший и действующие сотрудники службы судебных приставов УФССП РФ по региону.

Подозреваемые через фиктивные юридические фирмы предоставляли подложные документы о взыскании зарплаты и похитили таким образом 23 млн рублей. Стражи порядка предотвратили еще одну попытку хищения денег на сумму 51 млн рублей.

«Сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель города Миасс Челябинской области организовал мошенническую схему, в которую вовлек жителей Башкортостана, действующих и бывших судебных приставов. С их помощью в ноябре 2017 года было изготовлено поддельное постановление одного из районных подразделений УФССП по РБ. На его основании планировалось незаконно взыскать более 51 млн рублей с юридического лица в Новосибирской области. При этом взыскание должно было производиться на основании поддельных решений комиссии по трудовым спорам о якобы имеющейся у компании задолженности перед работниками», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по РБ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и республиканского Управления ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых. Были изъяты документация, средства связи, оргтехника. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела продолжается.