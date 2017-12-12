В Петербурге молодой человек упал в шахту метро
Юноша госпитализирован с тяжелыми травмами.
Юноша госпитализирован с тяжелыми травмами.
Молодой человек получил тяжелые травмы при падении в шахту метрополитена в Петербурге, сообщает Piter.tv.
Инцидент произошел во дворе Невского проспекта недалеко от гостиницы «Европа». Юноша пробрался на объект, принадлежащий петербургскому метрополитену. Оказавшись в канале шахты метро, он упал вниз.
Пострадавшего на скорой помощи доставили в
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту этого происшествия. Пострадавший пока не может дать показания.