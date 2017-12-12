В Петербурге молодой человек упал в шахту метро

Источник: Аргументы и факты

Молодой человек получил тяжелые травмы при падении в шахту метрополитена в Петербурге, сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел во дворе Невского проспекта недалеко от гостиницы «Европа». Юноша пробрался на объект, принадлежащий петербургскому метрополитену. Оказавшись в канале шахты метро, он упал вниз.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в Военно-медицинскую академию. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломы позвоночника и лопатки, сотрясение мозга и травму груди.