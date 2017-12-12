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17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре приезжий выманил у пенсионера 700 тысяч рублей

77-летний краснодарец заявил в полицию с сообщением о мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Он объяснил, что на улице 40 лет Победы к нему подъехал неизвестный мужчина, который представился гражданином другой страны. Он сказал, что у него серьезные проблемы в семье и попросил занять ему крупную сумму денег.

Доверчивый пенсионер снял в ближайшем банке со своего счета 240 тысяч рублей, а после этого вынес своему новому знакомому еще полмиллиона, которые хранились у него в квартире.

— Спустя несколько недель мошенник так и не вышел на связь, после чего краснодарец и решил обратиться в полицию, — рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сотрудники полиции в течение суток установили личность приезжего и его автомобиль. Им оказался 31-летний ростовчанин, приехавший в Краснодар в командировку. С его слов, в краевую столицу он приехал специально для мошенничества, а чужие деньги уже потратил.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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