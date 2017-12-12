Ночью в Симферополе горел торговый центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Ночью произошло возгорание в одном из торговых центров Симферополя. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС, сообщение о происшествии на улице Киевская поступило в службу спасения в 22:17.