Ночью в Симферополе горел торговый центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Ночью произошло возгорание в одном из торговых центров Симферополя. Как сообщили РИА Новости Крым в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Ночью произошло возгорание в одном из торговых центров Симферополя. Как сообщили РИА Новости Крым в
Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в зоомагазине. Огнем повреждены проводка и аквариум на площади 1 кв м.
Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений МЧС — сработала автоматическая система пожаротушения. На место выезжало 8 пожарных машин.