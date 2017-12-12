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09:54 (мск), источник: РИА Крым

Ночью в Симферополе горел торговый центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Ночью произошло возгорание в одном из торговых центров Симферополя. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС, сообщение о происшествии на улице Киевская поступило в службу спасения в 22:17.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в зоомагазине. Огнем повреждены проводка и аквариум на площади 1 кв м.

Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений МЧС — сработала автоматическая система пожаротушения. На место выезжало 8 пожарных машин.

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