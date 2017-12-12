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10:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Директора уральской школы подозревают в хищении денег, выделенных на запчасти для грузовика

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на приобретение запчастей для автомобиля спортивно-технической школы. В преступлении подозревают ее директора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в ПОУ «Тавдинская спортивно-техническая школа регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Было установлено, что в данной школе имеется грузовая учебная автомашина ЗИЛ-130 1989 года выпуска, которая не эксплуатируется с 2013 года.

«В 2015 году начальником Тавдинской спортивно-технической школы в бухгалтерию общества представлены фиктивные документы об оплате стоимости приобретенных им запасных частей для ремонта грузовика. Проверкой установлено, что указанные в товарных чеках запасные части начальником не приобретались, денежные средства за них не оплачивались, школе запчасти не передавались и на грузовую автомашину не устанавливались. Полученные от Тавдинской спортивно-технической школы денежные средства по указанным товарным и кассовым чекам начальник потратил по своему усмотрению», — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас проводится расследование.

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