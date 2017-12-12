Директора уральской школы подозревают в хищении денег, выделенных на запчасти для грузовика
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на приобретение запчастей для автомобиля
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на приобретение запчастей для автомобиля
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в ПОУ «Тавдинская
«В 2015 году начальником Тавдинской
По итогам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас проводится расследование.