Директора уральской школы подозревают в хищении денег, выделенных на запчасти для грузовика

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в ПОУ «Тавдинская спортивно-техническая школа регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Было установлено, что в данной школе имеется грузовая учебная автомашина ЗИЛ-130 1989 года выпуска, которая не эксплуатируется с 2013 года.

«В 2015 году начальником Тавдинской спортивно-технической школы в бухгалтерию общества представлены фиктивные документы об оплате стоимости приобретенных им запасных частей для ремонта грузовика. Проверкой установлено, что указанные в товарных чеках запасные части начальником не приобретались, денежные средства за них не оплачивались, школе запчасти не передавались и на грузовую автомашину не устанавливались. Полученные от Тавдинской спортивно-технической школы денежные средства по указанным товарным и кассовым чекам начальник потратил по своему усмотрению», — сообщили в надзорном ведомстве.