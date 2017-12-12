Депутата Челябинской городской думы задержали по делу о хищениях

«Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО «Речелстрой», депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока, которому предъявлено обвинение в совершении преступления… «мошенничество».

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Дело соединено с делом, переданным прокурором из органов внутренних дел и возбужденным по признакам преступления «мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона Lake City", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015—2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

«Пязок задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении СК.

В поселке Чурилово компания-застройщик «Речелстрой» возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство на 11 объектах в настоящее время приостановлено.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года стройкомпания заключила 1,5 тысячи договоров долевого участия с привлечением денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей, достаточных для строительства, но обязательства перед дольщиками не были выполнены, уточняет прокуратура. Полицией Челябинска было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.