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10:46 (мск), источник: РИА Новости

Депутата Челябинской городской думы задержали по делу о хищениях

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Челябинской области задержан учредитель ООО «Речелстрой», депутат Челябинской гордумы Андрей Пязок, обвиняемый в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщает во вторник Следственный комитет РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО «Речелстрой», депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока, которому предъявлено обвинение в совершении преступления… «мошенничество».

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В Челябинске задержан депутат гордумы Андрей Пязок

Дело соединено с делом, переданным прокурором из органов внутренних дел и возбужденным по признакам преступления «мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона Lake City", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015—2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

«Пязок задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении СК.

В поселке Чурилово компания-застройщик «Речелстрой» возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство на 11 объектах в настоящее время приостановлено.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года стройкомпания заключила 1,5 тысячи договоров долевого участия с привлечением денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей, достаточных для строительства, но обязательства перед дольщиками не были выполнены, уточняет прокуратура. Полицией Челябинска было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.

Ранее сообщилось, что президент России Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц недостроенного микрорайона в Чурилово, а затем связался с челябинским губернатором и попросил взять эти вопросы на контроль.

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 Депутата Челябинской городской думы задержали по делу о хищениях
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