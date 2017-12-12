В Бресте судят парней, которые убили таксиста и выбросили тело в канаву

20 апреля нынешнего года около 13 часов тело мужчины с признаками смерти криминального характера было обнаружено в мелиоративном канале вблизи деревни Дружба Брестского района. Ни документов, ни ценных вещей при нем не было, однако вскоре выяснилось, что убитый ранее работал в Бресте таксистом как индивидуальный предприниматель. Автомобиль-такси Опель Омега был объявлен в розыск.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил, что задержали подозреваемых на следующий день:
— Сотрудники управления уголовного розыска Брестского облисполкома, Брестского РОВД во взаимодействии с сотрудниками Лидского РОВД задержали двоих человек, которые передвигались на автомобиле погибшего 35-летнего жителя Бреста. Скорее всего, они ехали к границе, чтобы скрыться. Вскоре был задержан и третий подозреваемый — житель Брестского района.