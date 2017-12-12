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10:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте судят парней, которые убили таксиста и выбросили тело в канаву

Сегодня суд Брестской области начал судебное разбирательство по обвинению трех человек в сопряженном с разбоем убийстве брестского таксиста, а также хищении его документов. Подсудимые — два неработающих жителя Лиды 1992 и 1993 годов рождения, а также житель деревни Чернавчицы Брестского района 1986 года рождения.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

20 апреля нынешнего года около 13 часов тело мужчины с признаками смерти криминального характера было обнаружено в мелиоративном канале вблизи деревни Дружба Брестского района. Ни документов, ни ценных вещей при нем не было, однако вскоре выяснилось, что убитый ранее работал в Бресте таксистом как индивидуальный предприниматель. Автомобиль-такси Опель Омега был объявлен в розыск.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил, что задержали подозреваемых на следующий день:

— Сотрудники управления уголовного розыска Брестского облисполкома, Брестского РОВД во взаимодействии с сотрудниками Лидского РОВД задержали двоих человек, которые передвигались на автомобиле погибшего 35-летнего жителя Бреста. Скорее всего, они ехали к границе, чтобы скрыться. Вскоре был задержан и третий подозреваемый — житель Брестского района.

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