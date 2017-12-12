Директор «Сарановского ЖКХ» из Горнозаводска обвиняется в хищении 1 млн руб. коммунальных платежей

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, директор обвиняется в присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а ее знакомая в пособничестве.

По данным правоохранительных органов, директор более с марта 2014 года по сентябрь 2016 год похитила более 1 млн руб. Используя свое служебное положение, дающее ей доступ к расчетным счетам предприятия, путем составления фиктивных документов по хозяйственной деятельности — платежных банковских поручений, руководитель и е соучастница присвоили денежные средства, в том числе вносимые гражданами за оплату услуг ЖКХ.

Деньги за якобы оказанные услуги от имени МУП «Сарановское ЖКХ» по подложным документам перечислялись сначала на счет предпринимательницы, которая впоследствии переводила их на личный счет директора. Впоследствии суммы обналичивались.