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10:50 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе с участием смертников

Атаки планировались во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.

Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.

Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ.
Александр Бортников
Директор ФСБ

У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.

По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.

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