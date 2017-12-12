ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе с участием смертников

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.

Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.

Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ. Александр Бортников Директор ФСБ

У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.