ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе с участием смертников
Атаки планировались во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.
Атаки планировались во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ.
Об этом сообщил во вторник директор ФСБ Александр Бортников.
Накануне в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ.
У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора, отметил Бортников.
По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось