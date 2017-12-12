На берегу моря в Новороссийске найдено тело мужчины
Тело 60-летнего мужчины с признаками утопления было обнаружено на берегу моря в поселке Мысхако 9 декабря.
Тело 60-летнего мужчины с признаками утопления было обнаружено на берегу моря в поселке Мысхако 9 декабря.
Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю проводит доследственную проверку.
Погибшего обнаружила местная жительница. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате асфиксии при утоплении. Для установления точной причины смерти погибшего назначено проведение
По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису»