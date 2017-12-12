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11:17 (мск), источник: Югополис

На берегу моря в Новороссийске найдено тело мужчины

Тело 60-летнего мужчины с признаками утопления было обнаружено на берегу моря в поселке Мысхако 9 декабря.

Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю проводит доследственную проверку.

Погибшего обнаружила местная жительница. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате асфиксии при утоплении. Для установления точной причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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