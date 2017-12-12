В Воронеже ночью произошло ограбление в букмекерской конторе на Плехановской

В Воронеже в отдел полиции обратилась 43-летняя сотрудница расположенной на улице Плехановской букмекерской конторы. Она сообщила о том, что её ограбили. Материальный ущерб составил 25 тысяч.

Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в ночное время. Мужчина зашел в букмекерскую контору.