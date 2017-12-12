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11:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью произошло ограбление в букмекерской конторе на Плехановской

Злоумышленника оперативно задержали.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже в отдел полиции обратилась 43-летняя сотрудница расположенной на улице Плехановской букмекерской конторы. Она сообщила о том, что её ограбили. Материальный ущерб составил 25 тысяч.
Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в ночное время. Мужчина зашел в букмекерскую контору.

«Он с применением силы похитил у сотрудницы золотую цепочку с крестиком», — рассказали в МВД.

Камеры сняли момент преступления. Личность злоумышленника была установлена. 22-летнего подозреваемого задержали в Советском районе.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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