В Воронеже ночью произошло ограбление в букмекерской конторе на Плехановской
Злоумышленника оперативно задержали.
Злоумышленника оперативно задержали.
В Воронеже в отдел полиции обратилась 43-летняя сотрудница расположенной на улице Плехановской букмекерской конторы. Она сообщила о том, что её ограбили. Материальный ущерб составил 25 тысяч.
Стражи порядка выяснили, что ЧП случилось в ночное время. Мужчина зашел в букмекерскую контору.
«Он с применением силы похитил у сотрудницы золотую цепочку с крестиком», — рассказали в МВД.
Камеры сняли момент преступления. Личность злоумышленника была установлена. 22-летнего подозреваемого задержали в Советском районе.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.