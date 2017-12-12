В Воронежской области 17-летний парень ночью угнал у пенсионера «ВАЗ-2101»

Источник: Новости Воронежа

Больше месяца полицейские из Воронежской области разыскивали угонщика «копейки».

Еще 1 ноября к стражам порядка обратился 65-летний житель Лисок. Он заявил, что у него от дома на улице 40 Лет Победы ночью угнали «ВАЗ-2101». В этот же день машину нашли брошенной на одной из улиц города.

Стражи порядка нашли в авто отпечатки пальцев, опросили свидетелей, но подозреваемого удалось найти не сразу. Лишь накануне они вышли на след злоумышленника. Это оказался 17-летний местный паренек.