В Воронежской области 17-летний парень ночью угнал у пенсионера «ВАЗ-2101»
Он не нашел в машине ничего ценного и бросил её на дороге.
Он не нашел в машине ничего ценного и бросил её на дороге.
Больше месяца полицейские из Воронежской области разыскивали угонщика «копейки».
Еще 1 ноября к стражам порядка обратился 65-летний житель Лисок. Он заявил, что у него от дома на улице 40 Лет Победы ночью угнали «ВАЗ-2101». В этот же день машину нашли брошенной на одной из улиц города.
Стражи порядка нашли в авто отпечатки пальцев, опросили свидетелей, но подозреваемого удалось найти не сразу. Лишь накануне они вышли на след злоумышленника. Это оказался 17-летний местный паренек.
«Молодой человек в отделе полиции признался, что хотел извлечь материальную выгоду, но ничего ценного в салоне авто не нашел», — рассказали в
Теперь в отношении парня возбудили уголовное дело. За угон предусмотрено серьезное наказание — до 5 лет тюрьмы.