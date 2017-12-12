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11:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области 17-летний парень ночью угнал у пенсионера «ВАЗ-2101»

Он не нашел в машине ничего ценного и бросил её на дороге.

Источник: Новости Воронежа

Больше месяца полицейские из Воронежской области разыскивали угонщика «копейки».

Еще 1 ноября к стражам порядка обратился 65-летний житель Лисок. Он заявил, что у него от дома на улице 40 Лет Победы ночью угнали «ВАЗ-2101». В этот же день машину нашли брошенной на одной из улиц города.

Стражи порядка нашли в авто отпечатки пальцев, опросили свидетелей, но подозреваемого удалось найти не сразу. Лишь накануне они вышли на след злоумышленника. Это оказался 17-летний местный паренек.

«Молодой человек в отделе полиции признался, что хотел извлечь материальную выгоду, но ничего ценного в салоне авто не нашел», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Теперь в отношении парня возбудили уголовное дело. За угон предусмотрено серьезное наказание — до 5 лет тюрьмы.

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