В Краснодаре на Московской сошел с рельсов трамвай № 21
В минувший понедельник, 11 декабря, около 19:00 на транспортной развязке на улице Московской возле Политеха трамвай сошел с рельсов.
В минувший понедельник, 11 декабря, около 19:00 на транспортной развязке на улице Московской возле Политеха трамвай сошел с рельсов.
Общественный транспорт пытался повернуть, но одна из колесных пар пошла не по тому пути.
— Сейчас неисправный вагон трамвая отправили на диагностику, будут выясняться причины неполадок. Такие инциденты происходят крайне редко, а работы по исправлению не занимают много времени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Известно, что в момент аварии в вагоне находились только водитель и кондуктор. Никто не пострадал.
Напомним, в июне этого года в Краснодаре с рельсов сошел трамвай «Витязь». Инцидент произошел у остановки «улица Ярославского» в Пашковском микрорайоне.
Низкопольный трамвай «Витязь» прибыл в Краснодар весной 2016 года и курсировал по маршруту номер 5. В сентябре состав закидали камнями подростки и разбили стекла.