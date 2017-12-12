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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на Московской сошел с рельсов трамвай № 21

В минувший понедельник, 11 декабря, около 19:00 на транспортной развязке на улице Московской возле Политеха трамвай сошел с рельсов.

Общественный транспорт пытался повернуть, но одна из колесных пар пошла не по тому пути.

— Сейчас неисправный вагон трамвая отправили на диагностику, будут выясняться причины неполадок. Такие инциденты происходят крайне редко, а работы по исправлению не занимают много времени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Известно, что в момент аварии в вагоне находились только водитель и кондуктор. Никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в июне этого года в Краснодаре с рельсов сошел трамвай «Витязь». Инцидент произошел у остановки «улица Ярославского» в Пашковском микрорайоне.

Низкопольный трамвай «Витязь» прибыл в Краснодар весной 2016 года и курсировал по маршруту номер 5. В сентябре состав закидали камнями подростки и разбили стекла.

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