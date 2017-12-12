В Краснодаре на Московской сошел с рельсов трамвай № 21

Общественный транспорт пытался повернуть, но одна из колесных пар пошла не по тому пути.

— Сейчас неисправный вагон трамвая отправили на диагностику, будут выясняться причины неполадок. Такие инциденты происходят крайне редко, а работы по исправлению не занимают много времени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Известно, что в момент аварии в вагоне находились только водитель и кондуктор. Никто не пострадал.

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Напомним, в июне этого года в Краснодаре с рельсов сошел трамвай «Витязь». Инцидент произошел у остановки «улица Ярославского» в Пашковском микрорайоне.