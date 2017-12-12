В Воронеже 20 человек эвакуировали из 5-этажки из-за пожара: пострадала 87-летняя женщина

Спасатели эвакуировали 20 человек из пятиэтажного дома № 128 по улице Урицкого вечером понедельника, 11 декабря, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Пожар произошел на лестничной клетке. Предварительная причина — поджог. В больницу с отравлением угарным газом попала 87-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС получили сообщение о ЧП по «системе-112» в 21:52. Первое пожарное подразделение прибыло на место в 21:58. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек с масками спасаемого и пятерых — самовыводом. Одну из жильцов дома госпитализировали.