В Воронеже 20 человек эвакуировали из 5-этажки из-за пожара: пострадала 87-летняя женщина
Предварительная причина ЧП — поджог.
Предварительная причина ЧП — поджог.
Спасатели эвакуировали 20 человек из пятиэтажного дома № 128 по улице Урицкого вечером понедельника, 11 декабря, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сотрудники МЧС получили сообщение о ЧП по «системе-112» в 21:52. Первое пожарное подразделение прибыло на место в 21:58. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек с масками спасаемого и пятерых — самовыводом. Одну из жильцов дома госпитализировали.
Всего на месте работали пять отделений федеральной противопожарной службы, бригада скорой помощи и инспектор отдела надзорной деятельности. Огонь потушили в 22:06. Материальный ущерб от пожара устанавливается.