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11:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 20 человек эвакуировали из 5-этажки из-за пожара: пострадала 87-летняя женщина

Предварительная причина ЧП — поджог.

Спасатели эвакуировали 20 человек из пятиэтажного дома № 128 по улице Урицкого вечером понедельника, 11 декабря, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Пожар произошел на лестничной клетке. Предварительная причина — поджог. В больницу с отравлением угарным газом попала 87-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС получили сообщение о ЧП по «системе-112» в 21:52. Первое пожарное подразделение прибыло на место в 21:58. Спасатели эвакуировали из дома 15 человек с масками спасаемого и пятерых — самовыводом. Одну из жильцов дома госпитализировали.

Всего на месте работали пять отделений федеральной противопожарной службы, бригада скорой помощи и инспектор отдела надзорной деятельности. Огонь потушили в 22:06. Материальный ущерб от пожара устанавливается.

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