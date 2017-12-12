В Миассе владелицу турфирмы осудили за обман десятков клиентов

По версии следствия, Дуцоф обманывала южноуральцев в период с мая по декабрь 2015 года. Женщина брала деньги за организацию заграничных туров, однако затем отказывалась исполнять условия договора и тратила огромные суммы на собственные нужды. В итоге клиенты оставались без средств и без туристических путевок.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в полном объёме удовлетворены иски 11 потерпевших на сумму причиненного им ущерба в размере около 800 тысяч рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Напомним, в мае 2016 года Дуцоф была признана виновной и осуждена к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет, за 21 преступление, связанное с осуществлением мошеннических действий при оказании туристических услуг населению, совершенное при схожих обстоятельствах.