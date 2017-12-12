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11:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Миассе владелицу турфирмы осудили за обман десятков клиентов

САТКА, 12 декабря, ФедералПресс. Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении владелицы туристической фирмы Ирины Дуцоф, укравшей у своих клиентов 800 тысяч рублей.

По версии следствия, Дуцоф обманывала южноуральцев в период с мая по декабрь 2015 года. Женщина брала деньги за организацию заграничных туров, однако затем отказывалась исполнять условия договора и тратила огромные суммы на собственные нужды. В итоге клиенты оставались без средств и без туристических путевок.

«По результатам рассмотрения уголовного дела в полном объёме удовлетворены иски 11 потерпевших на сумму причиненного им ущерба в размере около 800 тысяч рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Напомним, в мае 2016 года Дуцоф была признана виновной и осуждена к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет, за 21 преступление, связанное с осуществлением мошеннических действий при оказании туристических услуг населению, совершенное при схожих обстоятельствах.

Напомним, в ноябре Центральный районный суд Челябинска вынес приговор руководителю туристических фирм «Галатея» и «Успех» Наталье Курбатовой и ее неофициальной помощнице Ольге Шевелевой. Дамы получили по три года общего режима за обман 70 человек, обратившихся в компании за туристическими путевками.

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