Пенсионер из Миасса умер в Хургаде, не дождавшись переезда на Родину

Челябинск, 12 декабря — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск.

Уроженец Миасса Владимир Шабураков, брошенный родственниками в Хургаде, умер месяц назад, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» генеральный консул Джамшед Болтаев.

76-летний мужчина умер 1 ноября и похоронен в Хургаде.

Напомним, в сентябре 2016 года история о русском деде, бомжующем на чужбине, облетела все средства массовой информации. Несколько лет назад родственники увезли его в Хургаду и оставили под присмотром сиделок. В сентябре 2016 года местные жители заметили пенсионера на улице, роющегося в мусорных баках в поисках еды. «АиФ-Челябинск» провёл своё расследование, нашёл близких деда в Миассе, а известный ведущий Андрей Малахов собирал родственников Шабуракова у себя в студии, где многие обещали помочь престарелому мужчине с переездом на родину, в том числе и член Совета Федерации Валентина Петренко.

В то время пенсионер изъявил желание покинуть Египет и вернуться домой. В январе 2017 года российское генконсульство неоднократно обращалось к родственникам Шабуракова с просьбами организовать его выезд в Россию в связи с ухудшением его здоровья и необходимостью постоянного присмотра со стороны специалистов, но все призывы остались без ответа. В апреле в предварительном плане прорабатывался вопрос с органами опеки Челябинска о его переводе в один из домов по уходу за пожилыми лицами.