В Крымском районе в ДТП погиб водитель большегруза

По предварительным данным, 39-летний водитель большегруза FAW превысил скорость на нерегулируемом перекрестке и не справился с управлением.

— Машину занесло на проезжающий мимо автомобиль Lada Largus, после чего она начала вилять из стороны в сторону, съехала с дороги и перевернулась, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля FАW. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.