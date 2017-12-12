В Крымском районе в ДТП погиб водитель большегруза
В понедельник, 11 декабря, на трассе «Крымск-Джигинка» случилась смертельная авария.
В понедельник, 11 декабря, на трассе «Крымск-Джигинка» случилась смертельная авария.
По предварительным данным, 39-летний водитель большегруза FAW превысил скорость на нерегулируемом перекрестке и не справился с управлением.
— Машину занесло на проезжающий мимо автомобиль Lada Largus, после чего она начала вилять из стороны в сторону, съехала с дороги и перевернулась, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля FАW. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
В этот же день в Кореновском районе в ДТП пострадали четыре человека. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2106. В результате этого ДТП серьезные травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры «шестерки» — 41-летняя женщина и 39-летний мужчина.