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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крымском районе в ДТП погиб водитель большегруза

В понедельник, 11 декабря, на трассе «Крымск-Джигинка» случилась смертельная авария.

По предварительным данным, 39-летний водитель большегруза FAW превысил скорость на нерегулируемом перекрестке и не справился с управлением.

— Машину занесло на проезжающий мимо автомобиль Lada Largus, после чего она начала вилять из стороны в сторону, съехала с дороги и перевернулась, — рассказали «Комсомольской правде -Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля FАW. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день в Кореновском районе в ДТП пострадали четыре человека. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2106. В результате этого ДТП серьезные травмы получили водители обеих машин, а также пассажиры «шестерки» — 41-летняя женщина и 39-летний мужчина.

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