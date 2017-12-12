В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже в интересах ЦРУ

«Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Житнюк Алексея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2018 года», — сказала она.

Решение, по ее словам, было принято 30 ноября. Дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются.

По данным СМИ, Житнюк обвиняется в передаче содержащих гостайну сведений для Центрального разведывательного управления США. Эти данные якобы касались российского Военно-морского флота.