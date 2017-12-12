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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Москве арестовали подозреваемого в шпионаже в интересах ЦРУ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России Алексея Житника по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Житнюк Алексея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2018 года», — сказала она.

Решение, по ее словам, было принято 30 ноября. Дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому его подробности не разглашаются.

По данным СМИ, Житнюк обвиняется в передаче содержащих гостайну сведений для Центрального разведывательного управления США. Эти данные якобы касались российского Военно-морского флота.

В настоящее время, по словам представителя суда, стороной защиты подана жалоба на арест Житнюка, дата рассмотрения будет назначена в скором времени.

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