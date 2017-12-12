Хитрый способ увеличить свой доход нашла продавец в Приморье

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере».

Как выяснила прокурор Артема в ходе проверки, с 26 июля по 12 сентября продавец как физическое лицо приобретала якобы для личного потребления у разных юридических лиц крупные партии алкогольной продукции, которую выставляла на витрины магазина и продавала. Отметим, необходимой лицензии на продажу алкогольных напитков в магазине не было.

При осмотре магазина полицейские изъяли 297 литров алкогольной продукции на сумму свыше 150 тысяч рублей, что признается крупным размером.

Теперь девушке грозит до трех лет лишения свободы.