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11:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Хитрый способ увеличить свой доход нашла продавец в Приморье

В Артеме продавец одного из магазинов приобретала якобы для себя партии алкогольной продукции и реализовывала их, не имея на это никакого права, об этом Deita. ru сообщили в прокуратуре Приморского края.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере».

Как выяснила прокурор Артема в ходе проверки, с 26 июля по 12 сентября продавец как физическое лицо приобретала якобы для личного потребления у разных юридических лиц крупные партии алкогольной продукции, которую выставляла на витрины магазина и продавала. Отметим, необходимой лицензии на продажу алкогольных напитков в магазине не было.

При осмотре магазина полицейские изъяли 297 литров алкогольной продукции на сумму свыше 150 тысяч рублей, что признается крупным размером.

Теперь девушке грозит до трех лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина.

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