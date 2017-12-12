Пожилого жителя Берестовицкого района задержали по подозрению в поджоге супруги

Источник: БЕЛТА

О происшествии в милицию сообщил дежурный врач скорой помощи. Днем 11 декабря в частном доме агрогородка Пограничного Берестовицкого района с термическими ожогами тела обнаружена 57-летняя женщина. Для оказания неотложной медицинской помощи ее незамедлительно госпитализировали.

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«Следователи, сотрудники милиции и эксперты осмотрели жилище женщины. На полу обнаружили следы горения. Установлено, что около 14 часов пострадавшая вместе с бывшим 60-летним супругом распивала спиртные напитки. Во время возникшей ссоры мужчина с целью лишения жизни облил женщину горючей жидкостью и поджег», — отметил Сергей Шершеневич. Вскоре поджигатель сам потушил пламя и сообщил о произошедшем родственникам.

В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену’Около 14.00 в своем доме ранее судимый 60-летний мужчина в ссоре и после совместного распития спиртного облил бензином и поджег проживающую совместно 57-летнюю бывшую жену, — проинформировали в МВД.

Мужчина задержан. В отношении него управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жестокостью (ч.1 ст. 14 и п.6 ч.2 ст. 139 УК). Содержание алкоголя в его крови составило 1,9 промилле. В этом году он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения и понес наказание, не связанное с лишением свободы.