За 2017 год в Красноярском крае задержали 21 тысячу нетрезвых водителей

Только за 11 месяцев текущего года в Красноярском крае было задержано свыше 21 тысячи нетрезвых водителей.

Полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф 30 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет уголовную ответственность. Однако, как показывает практика, любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.