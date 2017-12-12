Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Власти придумали, как собирать больше налогов с имущества россиян
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Задержание Михаила Саакашвили
12:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

За 2017 год в Красноярском крае задержали 21 тысячу нетрезвых водителей

Любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.

Только за 11 месяцев текущего года в Красноярском крае было задержано свыше 21 тысячи нетрезвых водителей.

Полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф 30 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет уголовную ответственность. Однако, как показывает практика, любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.

В этом году в региональном ГИБДД придумали новую меру в борьбе с нарушителями. Так в краевом центре появилась «Синяя линия», куда по номеру 263−10−19 неравнодушные горожане могут сообщать о нетрезвых нарушителях за рулем. Только за месяц работы линии туда обратились с жалобами около 160 красноярцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Что в мешке? Как не купить испорченный новогодний подарок
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь