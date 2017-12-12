За 2017 год в Красноярском крае задержали 21 тысячу нетрезвых водителей
Любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.
Любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.
Только за 11 месяцев текущего года в Красноярском крае было задержано свыше 21 тысячи нетрезвых водителей.
Полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф 30 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет уголовную ответственность. Однако, как показывает практика, любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав.
В этом году в региональном ГИБДД придумали новую меру в борьбе с нарушителями. Так в краевом центре появилась «Синяя линия», куда по номеру 263−10−19 неравнодушные горожане могут сообщать о нетрезвых нарушителях за рулем. Только за месяц работы линии туда обратились с жалобами около 160 красноярцев.