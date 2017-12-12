Дерзкие читинцы наворотили дел во Владивостоке
Cуд вынес приговор троим жителям Читы, обвиняемым покушении на кражу денежных средств из банковского терминала, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Cуд вынес приговор троим жителям Читы, обвиняемым покушении на кражу денежных средств из банковского терминала, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Установлено, что подсудимые еще в городе Чите договорились о совершении преступления, приобрели специально изготовленные технические устройства и модифицированное программное обеспечение банковских терминалов. Приехав во Владивосток, сняли квартиру и начали готовиться к преступлению. В ночь на 5 апреля 2016 года злоумышленники предприняли попытку вскрыть банкомат в круглосуточном помещении одного из банков, чтобы похить находящиеся в нем денежные средства в сумме 5 млн 251 тыс. рублей, но были задержаны сотрудниками полиции.
В отделе полиции трое жителей Читы 26, 33 и 27 лет дали признательные показания.
Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание двум из них — в виде лишения свободы на срок 2,6 года каждому, третьему — 2 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.
Михаил Грач.