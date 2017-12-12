Дерзкие читинцы наворотили дел во Владивостоке

Установлено, что подсудимые еще в городе Чите договорились о совершении преступления, приобрели специально изготовленные технические устройства и модифицированное программное обеспечение банковских терминалов. Приехав во Владивосток, сняли квартиру и начали готовиться к преступлению. В ночь на 5 апреля 2016 года злоумышленники предприняли попытку вскрыть банкомат в круглосуточном помещении одного из банков, чтобы похить находящиеся в нем денежные средства в сумме 5 млн 251 тыс. рублей, но были задержаны сотрудниками полиции.