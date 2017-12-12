В Татарстане бизнесмен отдал мошеннику почти полмиллиона рублей
(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане бизнесмен отдал мошеннику 480 тысяч рублей, сообщает
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(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане бизнесмен отдал мошеннику 480 тысяч рублей, сообщает
Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник предложил предпринимателю помощь в получении безвозвратной субсидии на 630 млн рублей. За помощь он получил деньги, а вместо обещанного предоставил коммерсанту фальшивые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит срок до шести лет.