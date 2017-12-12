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12:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане бизнесмен отдал мошеннику почти полмиллиона рублей

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане бизнесмен отдал мошеннику 480 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник предложил предпринимателю помощь в получении безвозвратной субсидии на 630 млн рублей. За помощь он получил деньги, а вместо обещанного предоставил коммерсанту фальшивые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит срок до шести лет.

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