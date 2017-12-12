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12:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волжском свадьба закончилась стрельбой и тремя ранеными гостями

Дракой на свадьбе в России никого не удивишь. Но в Волжском празднование закончилось даже не мордобоем, а стрельбой с ранеными.

Источник: Комсомольская правда

Примерно в два часа ночи 11 декабря в больницу Волжского привезли троих мужчин с огнестрельными ранениями. О криминальных травмах медики сообщили в полицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что «огнестрелы» пострадавшие получили на свадьбе. Ближе к ночи между уже нетрезвыми гостями вдруг вспыхнул конфликт. Выяснять отношения мужчины отправились на улицу. Закончилась ссора тем, что 45-летний волжанин достал травматический пистолет и стал стрелять в обидчиков. Он ранил 47-летнего жителя Саратовской области, 29-летнего жителя Воронежской области и 28-летнего волжанина. После чего стрелок сбежал с места преступления.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, объявили план «Перехват» и преступника поймали. Мужчина уже сознался в содеянном. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет колонии.

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