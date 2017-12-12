В Волжском свадьба закончилась стрельбой и тремя ранеными гостями
Дракой на свадьбе в России никого не удивишь. Но в Волжском празднование закончилось даже не мордобоем, а стрельбой с ранеными.
Дракой на свадьбе в России никого не удивишь. Но в Волжском празднование закончилось даже не мордобоем, а стрельбой с ранеными.
Примерно в два часа ночи 11 декабря в больницу Волжского привезли троих мужчин с огнестрельными ранениями. О криминальных травмах медики сообщили в полицию.
В ходе разбирательства выяснилось, что «огнестрелы» пострадавшие получили на свадьбе. Ближе к ночи между уже нетрезвыми гостями вдруг вспыхнул конфликт. Выяснять отношения мужчины отправились на улицу. Закончилась ссора тем, что 45-летний волжанин достал травматический пистолет и стал стрелять в обидчиков. Он ранил 47-летнего жителя Саратовской области, 29-летнего жителя Воронежской области и 28-летнего волжанина. После чего стрелок сбежал с места преступления.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, объявили план «Перехват» и преступника поймали. Мужчина уже сознался в содеянном. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет колонии.