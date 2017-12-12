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12:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на ул. Ручейной полицейские поймали пьяного скутериста

В Калининграде полицейские задержали 28-летнего скутериста, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

Полицейские остановили скутер под управлением мужчины на улице Ручейной в областном центре. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, у водителя зафиксировали внешние признаки алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний нарушитель уже лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают жителей региона оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения, одним из которых является нетрезвое вождение. Сообщать о пьяных за рулем следует по телефону горячей линии ГИБДД «Нетрезвый водитель» 8 (4012) 552−811.

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