В Калининграде на ул. Ручейной полицейские поймали пьяного скутериста
В Калининграде полицейские задержали 28-летнего скутериста, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В Калининграде полицейские задержали 28-летнего скутериста, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Полицейские остановили скутер под управлением мужчины на улице Ручейной в областном центре. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, у водителя зафиксировали внешние признаки алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний нарушитель уже лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудники полиции призывают жителей региона оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения, одним из которых является нетрезвое вождение. Сообщать о пьяных за рулем следует по телефону горячей линии ГИБДД «Нетрезвый водитель» 8 (4012) 552−811.