В Калининграде на ул. Ручейной полицейские поймали пьяного скутериста

Источник: Новый Калининград

Полицейские остановили скутер под управлением мужчины на улице Ручейной в областном центре. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, у водителя зафиксировали внешние признаки алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе разбирательств сотрудники ГИБДД выяснили, что 28-летний нарушитель уже лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.