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12:22 (мск), источник: Новый Калининград

Ночью в Калининграде загорелись три припаркованные рядом машины

В ночь с понедельника на вторник в областном центре огонь повредил три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Новый Калининград

Пожар случился около 02:20 на улице Интернациональной. Полностью выгорел автомобиль «Деу Матиз». У стоявшего рядом автомобиля «Фольксваген Пассат» 2003 года выпуска обгорела передняя часть. Пострадал также припаркованный рядом «Опель Виваро», у него оплавились передние фары.

На место происшествия выезжала полиция, никто не пострадал.

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