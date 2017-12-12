Ночью в Калининграде загорелись три припаркованные рядом машины

Ночью в Калининграде загорелись три припаркованные рядом машины

В ночь с понедельника на вторник в областном центре огонь повредил три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.