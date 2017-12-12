Ночью в Калининграде загорелись три припаркованные рядом машины
В ночь с понедельника на вторник в областном центре огонь повредил три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.
В ночь с понедельника на вторник в областном центре огонь повредил три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.
Пожар случился около 02:20 на улице Интернациональной. Полностью выгорел автомобиль «Деу Матиз». У стоявшего рядом автомобиля «Фольксваген Пассат» 2003 года выпуска обгорела передняя часть. Пострадал также припаркованный рядом «Опель Виваро», у него оплавились передние фары.
На место происшествия выезжала полиция, никто не пострадал.