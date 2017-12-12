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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Заболеваемость ОРВИ в Калининградской области превысила эпидемический порог

За минувшую неделю в Калининградской области за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 4985 человек, в том числе 3321 ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Интенсивный показатель заболеваемости составил по совокупному населению 51,4 на 10 тысяч человек, что 2,5% выше недельного эпидемического порога. Наибольший прирост числа заболевших отмечено в возрастной группе 3−6 лет.

В Калининграде общее число заболевших составило 3017 человек или 66,5 на 10 тысяч населения. Заболеваемость превышает недельный эпидемический порог на 2,3%.

За неделю по области в инфекционные стационары госпитализировано 45 заболевших, из них 40 детей в возрасте до 14 лет. В Калининграде госпитализирован 23 человека, в том числе 22 ребенка.

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