Заболеваемость ОРВИ в Калининградской области превысила эпидемический порог

Интенсивный показатель заболеваемости составил по совокупному населению 51,4 на 10 тысяч человек, что 2,5% выше недельного эпидемического порога. Наибольший прирост числа заболевших отмечено в возрастной группе 3−6 лет.
В Калининграде общее число заболевших составило 3017 человек или 66,5 на 10 тысяч населения. Заболеваемость превышает недельный эпидемический порог на 2,3%.
За неделю по области в инфекционные стационары госпитализировано 45 заболевших, из них 40 детей в возрасте до 14 лет. В Калининграде госпитализирован 23 человека, в том числе 22 ребенка.