В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции

По данным телеканала ORF, один человек погиб.

Взрыв произошел сегодня утром в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших газовых станций Австрии. По словам местных жителей, которые приводит Heute, он ощущался как землетрясение.

На месте находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой. Газета сообщает, что один человек получил тяжелые травмы.

Подробности инцидента пока не приводятся.