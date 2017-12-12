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12:16 (мск), источник: РИА Новости

В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Взрыв произошел на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия, 60 человек пострадали, сообщает портал oe24 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала ORF, один человек погиб.

Взрыв произошел сегодня утром в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших газовых станций Австрии. По словам местных жителей, которые приводит Heute, он ощущался как землетрясение.

На месте находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой. Газета сообщает, что один человек получил тяжелые травмы.

Подробности инцидента пока не приводятся.

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