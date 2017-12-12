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12:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Стали известны подробности причин оцепления Семеновской площади

Как сообщили «Deita. ru» в пресс-службе краевого УМВД, в полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. Сотрудниками полиции были проведены проверочные мероприятия. В ходе обследования зданий опасных предметов не обнаружено.

Источник: ДЕЙТА

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей граждан, сообщивших о заминировании», — подчеркнули в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что из здания Clover House эвакуировали людей, а Семеновская площадь оцеплена силовиками. Сообщается также, что на электронную почту отдела судебных приставов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке поступило письмо о бомбе в здании. Сотрудники ведомства также эвакуированы.

Дмитрий Санников.

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