Стали известны подробности причин оцепления Семеновской площади

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей граждан, сообщивших о заминировании», — подчеркнули в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что из здания Clover House эвакуировали людей, а Семеновская площадь оцеплена силовиками. Сообщается также, что на электронную почту отдела судебных приставов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке поступило письмо о бомбе в здании. Сотрудники ведомства также эвакуированы.