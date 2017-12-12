Стали известны подробности причин оцепления Семеновской площади
Как сообщили «Deita. ru» в
Как сообщили «Deita. ru» в
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей граждан, сообщивших о заминировании», — подчеркнули в
Напомним, что из здания Clover House эвакуировали людей, а Семеновская площадь оцеплена силовиками. Сообщается также, что на электронную почту отдела судебных приставов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке поступило письмо о бомбе в здании. Сотрудники ведомства также эвакуированы.
Дмитрий Санников.