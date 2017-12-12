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12:12 (мск), источник: БЕЛТА

Брестчанин обворовывал своих квартирантов

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неработающий житель Бреста регулярно обворовывал своих квартирантов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

В середине октября 29-летний брестчанин сдал в наем квартиру молодой паре из Бобруйска. Хозяин жилплощади предупредил, что у него большая задолженность по коммунальным платежам, и предложил внести задаток сразу за четыре месяца, в течение которых квартиранты не будут платить аренду, а лишь оплачивать коммуналку. Молодые люди согласились.

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Спустя какое-то время пару пригласили на торжество, и мужчина решил надеть любимый дорогой костюм. Однако в шкафу его не оказалось. Также пропала некоторая другая одежда, мобильный телефон, шариковая ручка, Br500.

Потерпевшие обратились 10 декабря в Ленинский РОВД Бреста. Правоохранители установили, что кражу совершил собственник жилья. Часть украденного милиционеры нашли на съемной квартире брестчанина, куда он переехал в целях экономии. «Мужчина часто приходил к себе домой, ключи у него были, якобы забрать свои вещи. На самом деле брал чужие деньги и вещи, представляющие, на его взгляд, значительную материальную ценность. Этим он расплачивался по долгам», — дополнила Анна Иващенко.

Общую сумму ущерба потерпевшие оценили в Br3,1 тыс. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража).

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