Брестчанин обворовывал своих квартирантов
12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неработающий житель Бреста регулярно обворовывал своих квартирантов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.
12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неработающий житель Бреста регулярно обворовывал своих квартирантов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.
В середине октября 29-летний брестчанин сдал в наем квартиру молодой паре из Бобруйска. Хозяин жилплощади предупредил, что у него большая задолженность по коммунальным платежам, и предложил внести задаток сразу за четыре месяца, в течение которых квартиранты не будут платить аренду, а лишь оплачивать коммуналку. Молодые люди согласились.
Спустя
Потерпевшие обратились 10 декабря в Ленинский РОВД Бреста. Правоохранители установили, что кражу совершил собственник жилья. Часть украденного милиционеры нашли на съемной квартире брестчанина, куда он переехал в целях экономии. «Мужчина часто приходил к себе домой, ключи у него были, якобы забрать свои вещи. На самом деле брал чужие деньги и вещи, представляющие, на его взгляд, значительную материальную ценность. Этим он расплачивался по долгам», — дополнила Анна Иващенко.
Общую сумму ущерба потерпевшие оценили в Br3,1 тыс. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража).