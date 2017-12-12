Директор МУПа в Прикамье похитила миллион
ПЕРМЬ, 12 декабря, ФедералПресс. С помощью фиктивных документов директор МУП «Сарановское ЖКХ» проворачивала махинации с марта 2014 года по сентябрь 2016, сообщает
ПЕРМЬ, 12 декабря, ФедералПресс. С помощью фиктивных документов директор МУП «Сарановское ЖКХ» проворачивала махинации с марта 2014 года по сентябрь 2016, сообщает
Женщина составляла фиктивные платежные банковские поручения, с помощью
Деньги за якобы оказанные услуги от имени МУП «Сарановское ЖКХ» по поддельным бумагам перечислялись на счет предпринимательницы. Та переводила их на счет обвиняемой. После деньги обналичивались.
Всего им удалось похитить 1 млн рублей. Против директора дело завели по статье об присвоении в особо крупном размере, против ее сообщницы — по статье о пособничестве в присвоении. Дела направлены в суд Горнозаводска.