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12:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор МУПа в Прикамье похитила миллион

ПЕРМЬ, 12 декабря, ФедералПресс. С помощью фиктивных документов директор МУП «Сарановское ЖКХ» проворачивала махинации с марта 2014 года по сентябрь 2016, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Женщина составляла фиктивные платежные банковские поручения, с помощью сообщницы-предпринимателя они присвоили деньги, в том числе платежи жителей за ЖКУ.

Деньги за якобы оказанные услуги от имени МУП «Сарановское ЖКХ» по поддельным бумагам перечислялись на счет предпринимательницы. Та переводила их на счет обвиняемой. После деньги обналичивались.

Всего им удалось похитить 1 млн рублей. Против директора дело завели по статье об присвоении в особо крупном размере, против ее сообщницы — по статье о пособничестве в присвоении. Дела направлены в суд Горнозаводска.

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