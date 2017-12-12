Директор МУПа в Прикамье похитила миллион

Женщина составляла фиктивные платежные банковские поручения, с помощью сообщницы-предпринимателя они присвоили деньги, в том числе платежи жителей за ЖКУ.

Деньги за якобы оказанные услуги от имени МУП «Сарановское ЖКХ» по поддельным бумагам перечислялись на счет предпринимательницы. Та переводила их на счет обвиняемой. После деньги обналичивались.