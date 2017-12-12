В Прикамье пожарные спасли из горящего дома четырех детей, включая полугодовалого младенца
Мама оставила малышей дома одних.
Мама оставила малышей дома одних.
В Верещагино пожарные спасли четырех маленьких детей из горящего дома. Малыши оставались дома одни и уже успели надышаться дымом. Только оперативные действия огнеборцев позволили избежать трагедии.
Пожар в деревянном доме по адресу улица Советская, 101, в поселке Верещагино произошел в понедельник, 11 декабря, около четырех часов дня. Сосед заметил дым, поваливший из окон дома многодетной семьи и позвонил в «01».
К моменту, когда пожарные расчеты прибыли на место, уже горела крыша дома. Во дворе никого не было. Начальник караула Владимир Лобашев заметил в окне детский силуэт. Он решил немедленно заходить в дом.
Разбив окно, Лобашев вместе с пожарным Андреем Епишиным залезли внутрь. Дом заполнял густой дым. На кровати лежала 4-летняя девочка, она уже была без сознания.
— Именно ее я видел в окне, — рассказал 35-летний Владимир Лобашев. — Лицо у девочки было сморщенное, дыхание прерывистое. Счет шел буквально на минуты.
Ее 3-летняя сестра сидела на полу, прижавшись к стене. В комнате было сложно дышать
В густом дыму пожарный разглядел детскую кроватку. В ней лежал полугодовалый мальчик. Лобашев взял его на руки и вынес из дома через окно. В доме оставался еще пятилетний мальчик. Он лежал на полу посреди комнаты и задыхался от кашля. Епишин взял его на руки и через окно передал своим коллегам, а после этого выбрался сам.
— Это моя работа, я не горжусь тем, что сделал, любой пожарный поступил бы так же, — говорит 24-летний Андрей Епишин. — Тем более это были дети, у меня самого трое детей.
Все ребята надышались дымом, поэтому их увезли на «скорой помощи» и положили в реанимацию. Но уже на следующий день их перевили в детское отделение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Мать детей пришла в больницу и сообщила, что, совсем ненадолго отлучилась в магазин, — рассказал заместитель начальника отряда ПЧ 76 23 ОППС Сергей Аксарин.
Эта семья с 2015 года состоит на учете в социальной службе, так как женщина злоупотребляет спиртным. Ее сожитель — отец младшего ребенка — во время пожара
— Регулярно видела женщину с сожителем на улице пьяными, — рассказала соседка Марина. — Спрашиваю, с кем остались дети? Говорили, что с няней. Только не понятно с какой.
По предварительной версии, пожар случился
Дом после пожара серьезно пострадал и, скорее всего, не пригоден для проживания. Кроме того, дети остались практически без вещей — одежды, обуви, постельных принадлежностей. Поэтому в здании пожарной части организован сбор помощи. Вещи нужны для девочек 3, 4 и 8 лет, а также двух мальчиков, одному из которых 5 лет, второму — полгода.
Сбор помощи осуществляется в здании пожарной части № 76 расположенной по адресу Пермский край город, Верещагино, улица Советская дом 50.
Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: (834254) 3−63−88 в рабочие дни, 3−69−25 в выходные.