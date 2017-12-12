В Прикамье пожарные спасли из горящего дома четырех детей, включая полугодовалого младенца

В Верещагино пожарные спасли четырех маленьких детей из горящего дома. Малыши оставались дома одни и уже успели надышаться дымом. Только оперативные действия огнеборцев позволили избежать трагедии.

Пожар в деревянном доме по адресу улица Советская, 101, в поселке Верещагино произошел в понедельник, 11 декабря, около четырех часов дня. Сосед заметил дым, поваливший из окон дома многодетной семьи и позвонил в «01».

К моменту, когда пожарные расчеты прибыли на место, уже горела крыша дома. Во дворе никого не было. Начальник караула Владимир Лобашев заметил в окне детский силуэт. Он решил немедленно заходить в дом.

Разбив окно, Лобашев вместе с пожарным Андреем Епишиным залезли внутрь. Дом заполнял густой дым. На кровати лежала 4-летняя девочка, она уже была без сознания.

— Именно ее я видел в окне, — рассказал 35-летний Владимир Лобашев. — Лицо у девочки было сморщенное, дыхание прерывистое. Счет шел буквально на минуты.

Ее 3-летняя сестра сидела на полу, прижавшись к стене. В комнате было сложно дышать из-за густого дыма, огонь подступал со стороны кухни. Дверь в комнату была закрыта, но ее верх уже горел. Пожарные через окно передали девочек коллегами и продолжили осматривать комнаты.

В густом дыму пожарный разглядел детскую кроватку. В ней лежал полугодовалый мальчик. Лобашев взял его на руки и вынес из дома через окно. В доме оставался еще пятилетний мальчик. Он лежал на полу посреди комнаты и задыхался от кашля. Епишин взял его на руки и через окно передал своим коллегам, а после этого выбрался сам.

— Это моя работа, я не горжусь тем, что сделал, любой пожарный поступил бы так же, — говорит 24-летний Андрей Епишин. — Тем более это были дети, у меня самого трое детей.

Все ребята надышались дымом, поэтому их увезли на «скорой помощи» и положили в реанимацию. Но уже на следующий день их перевили в детское отделение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Мать детей пришла в больницу и сообщила, что, совсем ненадолго отлучилась в магазин, — рассказал заместитель начальника отряда ПЧ 76 23 ОППС Сергей Аксарин.

Эта семья с 2015 года состоит на учете в социальной службе, так как женщина злоупотребляет спиртным. Ее сожитель — отец младшего ребенка — во время пожара где-то «шабашил». В доме проживала еще 8-летняя девочка, в тот момент она была в школе.

— Регулярно видела женщину с сожителем на улице пьяными, — рассказала соседка Марина. — Спрашиваю, с кем остались дети? Говорили, что с няней. Только не понятно с какой.

По предварительной версии, пожар случился из-за детской шалости, по словам матери, старший мальчик уже не один раз, балуясь, поджигал разные вещи.

Дом после пожара серьезно пострадал и, скорее всего, не пригоден для проживания. Кроме того, дети остались практически без вещей — одежды, обуви, постельных принадлежностей. Поэтому в здании пожарной части организован сбор помощи. Вещи нужны для девочек 3, 4 и 8 лет, а также двух мальчиков, одному из которых 5 лет, второму — полгода.

Сбор помощи осуществляется в здании пожарной части № 76 расположенной по адресу Пермский край город, Верещагино, улица Советская дом 50.