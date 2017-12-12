Соцсети: В Ростове-на-Дону автомобиль перевернулся, подлетев на щетке подметальной машины
Вечером 11 декабря в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП.
Вечером 11 декабря в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП.
Как сообщили очевидцы, около 23 часов возле выставочного комплекса перевернулся автомобиль: водитель не заметил коммунальную технику, которая чистила щеткой проезжую часть возле барьерного ограждения, инструмент дорожников стал трамплином для машины, и она опрокинулась на бок. О пострадавших не сообщается.
Обсуждая аварию, ростовчане возмущаются недостаточному освещению проспекта Нагибина. Некоторые предлагают установить фонари по центру дороги. Но большинство, конечно, грешит на разогнавшегося водителя.
Напомним, ранее в соцестях обсуждали автомобиль свадебного кортежа, перевернувшийся в Ростове на улице Малиновского. Очевидцы сняли на видео, как вокруг лежащей на крыше машины столпились взволнованные участники торжества, в том числе жених и невеста.