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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: В Ростове-на-Дону автомобиль перевернулся, подлетев на щетке подметальной машины

Вечером 11 декабря в Ростове на проспекте Нагибина произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, около 23 часов возле выставочного комплекса перевернулся автомобиль: водитель не заметил коммунальную технику, которая чистила щеткой проезжую часть возле барьерного ограждения, инструмент дорожников стал трамплином для машины, и она опрокинулась на бок. О пострадавших не сообщается.

Обсуждая аварию, ростовчане возмущаются недостаточному освещению проспекта Нагибина. Некоторые предлагают установить фонари по центру дороги. Но большинство, конечно, грешит на разогнавшегося водителя.

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Напомним, ранее в соцестях обсуждали автомобиль свадебного кортежа, перевернувшийся в Ростове на улице Малиновского. Очевидцы сняли на видео, как вокруг лежащей на крыше машины столпились взволнованные участники торжества, в том числе жених и невеста.

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