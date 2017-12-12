Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решения по Порошенко и Саакашвили
Чем опасны комнатные растения
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Счетная палата нашла способы увеличить сборы с имущества россиян
Экс-премьер Украины Яценюк рассказал о беседах с Медведевым
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Порошенко крымчанам: благодарю вас за мужество и стойкость
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Задержание Михаила Саакашвили
12:25 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматинской области мужчина исчез после драки

Эдуарда Жумадилова родные ищут два месяца. После драки мужчина таинственно исчез, передает телеканал КТК.

Эдуард и его друзья рыбачили на реке Или. Незнакомцы поблизости открыли стрельбу по банкам, на что Эдуард сделал им замечание.

«Ему это не понравилось, и он ударил Эдуарда по лицу. Он упал без сознания и лежал за машиной. Потом они побежали и начали бить Александра, Виктора и Андрея», ― рассказывает Роман Шмеер, брат пропавшего.

Читайте также
В Алматы выявили цех по изготовлению фальшивых тенге

После драки друзья обнаружили пропажу Эдуарда.

«Я сразу пошел искать Эдика. Андрей, с кем мы работаем и дружим, говорит, что вот тут только что его водой лицо смачивал и говорил: “Эдуард, вставай!”. Он поднял голову и опять упал без сознания. Все, мы туда подходим, а его там нет», ―вспоминает Роман.

Нападавших сотрудники полиции обнаружили утром, выписали штраф за незаконное хранение оружия и отпустили под подписку. Найти Эдуарда не удается до сих пор.

«Полицейские при проческе местности обнаружили его вещи, то есть обувь. Вероятно, мужчина попытался переплыть реку и исчез. Поиски мужчины осуществляли и сотрудники МЧС, работники акимата. Также при прочесывании использовался вертолет, который осуществил облет полностью дельты реки Или», ― сказал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Стражи порядка продолжают поиски. Тем временем мать пропавшего обращается за помощью к экстрасенсам.

«Тогда мне просто плохо было. А сейчас я думаю, что его удерживают, что они его увезли. Больше некому. Чувствую, что он жив», ― рассказывает мать пропавшего Татьяна Жумадилова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Москвич хотел посмотреть на огонь и сжег бездомного
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
В Австрии прогремел взрыв на крупной газовой станции
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь