В Алматинской области мужчина исчез после драки
Эдуарда Жумадилова родные ищут два месяца. После драки мужчина таинственно исчез, передает телеканал КТК.
Эдуарда Жумадилова родные ищут два месяца. После драки мужчина таинственно исчез, передает телеканал КТК.
Эдуард и его друзья рыбачили на реке Или. Незнакомцы поблизости открыли стрельбу по банкам, на что Эдуард сделал им замечание.
«Ему это не понравилось, и он ударил Эдуарда по лицу. Он упал без сознания и лежал за машиной. Потом они побежали и начали бить Александра, Виктора и Андрея», ― рассказывает Роман Шмеер, брат пропавшего.
После драки друзья обнаружили пропажу Эдуарда.
«Я сразу пошел искать Эдика. Андрей, с кем мы работаем и дружим, говорит, что вот тут только что его водой лицо смачивал и говорил: “Эдуард, вставай!”. Он поднял голову и опять упал без сознания. Все, мы туда подходим, а его там нет», ―вспоминает Роман.
Нападавших сотрудники полиции обнаружили утром, выписали штраф за незаконное хранение оружия и отпустили под подписку. Найти Эдуарда не удается до сих пор.
«Полицейские при проческе местности обнаружили его вещи, то есть обувь. Вероятно, мужчина попытался переплыть реку и исчез. Поиски мужчины осуществляли и сотрудники МЧС, работники акимата. Также при прочесывании использовался вертолет, который осуществил облет полностью дельты реки Или», ― сказал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.
Стражи порядка продолжают поиски. Тем временем мать пропавшего обращается за помощью к экстрасенсам.
«Тогда мне просто плохо было. А сейчас я думаю, что его удерживают, что они его увезли. Больше некому. Чувствую, что он жив», ― рассказывает мать пропавшего Татьяна Жумадилова.