В Алматинской области мужчина исчез после драки

Эдуард и его друзья рыбачили на реке Или. Незнакомцы поблизости открыли стрельбу по банкам, на что Эдуард сделал им замечание.

«Ему это не понравилось, и он ударил Эдуарда по лицу. Он упал без сознания и лежал за машиной. Потом они побежали и начали бить Александра, Виктора и Андрея», ― рассказывает Роман Шмеер, брат пропавшего.

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После драки друзья обнаружили пропажу Эдуарда.

«Я сразу пошел искать Эдика. Андрей, с кем мы работаем и дружим, говорит, что вот тут только что его водой лицо смачивал и говорил: “Эдуард, вставай!”. Он поднял голову и опять упал без сознания. Все, мы туда подходим, а его там нет», ―вспоминает Роман.

Нападавших сотрудники полиции обнаружили утром, выписали штраф за незаконное хранение оружия и отпустили под подписку. Найти Эдуарда не удается до сих пор.

«Полицейские при проческе местности обнаружили его вещи, то есть обувь. Вероятно, мужчина попытался переплыть реку и исчез. Поиски мужчины осуществляли и сотрудники МЧС, работники акимата. Также при прочесывании использовался вертолет, который осуществил облет полностью дельты реки Или», ― сказал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Стражи порядка продолжают поиски. Тем временем мать пропавшего обращается за помощью к экстрасенсам.