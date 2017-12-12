Пьяные пациенты разбили машину скорой помощи в Ангарске

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые повредили автомобиль скорой помощи в Ангарске. По предварительной информации, злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Дебоширов доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.

Накануне вечером, 11 декабря, в дежурную часть отдела полиции Ангарска поступило сообщение о том, что около одного из домов в седьмом микрорайоне неизвестные повредили автомобиль скорой медицинской помощи.

«Старшие сержанты полиции Глеб Краснояров и Андрей Шатунов опросили очевидцев произошедшего и установили, что бригада скорой помощи приехала на вызов к ангарчанке, которая, поскользнувшись упала и, вероятно, получив травму, не могла самостоятельно подняться. Однако, пациентка и ее сожитель были не рады приезду медиков и начали вести себя агрессивно, повредили дверь в автомобиле и разбили фару», — отметили в ведомстве.