Грустные цифры: жители Хабаровска стали чаще гибнуть в несчастных случаях
Особенно отмечается рост погибших во время пожаров.
Особенно отмечается рост погибших во время пожаров.
Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.
Количество гибелей в пожарах и смертей во время купания увеличилось в Хабаровске за этот год. В огне погибло 35 человек, в воде — 15, сообщили ИА AmurMedia в
В нынешнем году в Хабаровске отмечен рост количества погибших во время пожаров и утонувших во время купания. Об этом рассказал депутатам комитета по городскому хозяйству начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов. В краевом центре реализуется муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций». В нынешнем году на нее было выделено 75 миллионов рублей. Всего в 2017 году произошло 6 чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, из которых 5 — техногенного характера (4 пожара в зданиях жилого назначения и один взрыв газа). И один случай признан чрезвычайной ситуацией природного характера. В августе
Между тем, специалисты отмечают рост погибших во время пожаров. За 11 месяцев нынешнего года 35 человек стали жертвами огненной стихии
— За счет средств программы были сформированы четыре спасательных поста в наиболее посещаемых местах на реке Амур. В зоне действия постов не допущено гибели не одного человека. Причем было спасено 16 человек. Это хороший показатель и эту работу мы будем продолжать, — отметил Акимов.
Для того, чтобы минимизировать последствия от ситуаций чрезвычайного характера и сократить их количество, сотрудники управления проводят информационные встречи, рассказывают жителям города, как действовать в тех или иных ситуациях — во время купания, при возникновении пожарной опасности.