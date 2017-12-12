Грустные цифры: жители Хабаровска стали чаще гибнуть в несчастных случаях

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

Количество гибелей в пожарах и смертей во время купания увеличилось в Хабаровске за этот год. В огне погибло 35 человек, в воде — 15, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

В нынешнем году в Хабаровске отмечен рост количества погибших во время пожаров и утонувших во время купания. Об этом рассказал депутатам комитета по городскому хозяйству начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов. В краевом центре реализуется муниципальная программа «Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций». В нынешнем году на нее было выделено 75 миллионов рублей. Всего в 2017 году произошло 6 чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, из которых 5 — техногенного характера (4 пожара в зданиях жилого назначения и один взрыв газа). И один случай признан чрезвычайной ситуацией природного характера. В августе из-за циклона оказался подтоплен ряд дворов в Железнодорожном районе краевого центре. В ЧС не погиб ни один человек.

Между тем, специалисты отмечают рост погибших во время пожаров. За 11 месяцев нынешнего года 35 человек стали жертвами огненной стихии из-за пренебрежительного отношения к пожарной безопасности жильцов частных домов и деревянных бараков, разведения костров на территориях строений, не пригодных к проживанию. Из 35 погибших трое не смогли вовремя выбраться из горящего дома, потому что являлись инвалидами, еще семь смертей носили криминальный характер. Всего же в Хабаровске произошло 266 пожаров. Причины: нарушение правил эксплуатации электрооборудования (больше половины случаев), неосторожное обращения с огнем (треть всех жертв), поджог — 7 процентов. 15 человек утонули в реке Амур, из них трое — дети. Это больше, чем в прошлом году (в 2016-ом жертвами водной стихии стали 9 человек, из них 1 ребенок). Среди причин такого всплеска специалисты называют необычно жаркое лето. Жертв могло быть и больше, рассказал Андрей Акимов, если бы не проведенные мероприятия.

— За счет средств программы были сформированы четыре спасательных поста в наиболее посещаемых местах на реке Амур. В зоне действия постов не допущено гибели не одного человека. Причем было спасено 16 человек. Это хороший показатель и эту работу мы будем продолжать, — отметил Акимов.