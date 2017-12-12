В Перми слабовидящую школьницу высадили из автобуса на мороз

Контролер попросила девочку показать билет, но ребенок не смогла его найти и в итоге оказалась на улице.

Инцидент произошел 11 декабря около 16:00 в автобусе № 43.

Как рассказала журналистам местного портала «Pro Город» мама девочки, Аня после уроков в школе-интернате для детей с нарушением зрения поехала домой. Она села в автобус, оплатила проезд и уснула.

На остановке Краснова в автобус зашел контролер и попросила предъявить билет, но найти его девочка не смогла.

«Может, она его выронила, может, просто не увидела, она же у меня плохо видит. Контролер стала требовать, чтобы дочь оплатила проезд. За Аню заступилась пассажирка — они вместе садились на остановке. Женщина объяснила, что оплата проезда была, она сама видела, как дочь его покупала. Но контролер все равно требовала билет. Не добившись ничего, контролер просто взяла и высадила ребенка на следующей остановке. Аня пришла домой вся в слезах», — цитирует издание маму ребенка.

Женщина позвонила на горячую линию Гортранса, ее жалобу приняли, но предупредили, что ответ она получит в течение месяца.