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13:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Шахтах суд вынес приговор банде наркоторговцев

Суд в Шахтах вынес приговор участникам банды, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемые — Елена Никифорова и Дмитрий Захаров.

Никифорова получила 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима, также она должна заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Захаров приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, он оштрафован на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным следствия, злоумышленники промышляли в Шахтах. Во время обысков по месту жительства обвиняемых нашли расфасованный по пакетам героин. В период с января по май 2016 года злоумышленники легализовали более 570 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении третьего члена организованной группы выделено в отдельное производство, так как он сотрудничал со следствием. Мужчина осужден на 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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