В Шахтах суд вынес приговор банде наркоторговцев

Обвиняемые — Елена Никифорова и Дмитрий Захаров.

Никифорова получила 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима, также она должна заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Захаров приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, он оштрафован на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным следствия, злоумышленники промышляли в Шахтах. Во время обысков по месту жительства обвиняемых нашли расфасованный по пакетам героин. В период с января по май 2016 года злоумышленники легализовали более 570 тысяч рублей.