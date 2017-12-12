В Шахтах суд вынес приговор банде наркоторговцев
Суд в Шахтах вынес приговор участникам банды, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщает
Суд в Шахтах вынес приговор участникам банды, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщает
Обвиняемые — Елена Никифорова и Дмитрий Захаров.
Никифорова получила 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима, также она должна заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Захаров приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, он оштрафован на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
По данным следствия, злоумышленники промышляли в Шахтах. Во время обысков по месту жительства обвиняемых нашли расфасованный по пакетам героин. В период с января по май 2016 года злоумышленники легализовали более 570 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении третьего члена организованной группы выделено в отдельное производство, так как он сотрудничал со следствием. Мужчина осужден на 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.