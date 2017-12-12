В Волжском мошенница «сняла порчу», забрав все деньги и ювелирку

Так, накануне в полицию обратился 23-летний житель г. Волжского. Мужчина сообщил, что несколько дней назад они вместе с женой пригласили к себе в гости девушку, с которой ранее его супруга лежала в больнице. Гостья сообщила хозяйке квартиры, что на ее семью наведена порча и предложила свою помощь в избавлении от нее. Придя в дом потерпевшего, она попросила передать ей все имеющиеся денежные средства и ювелирные изделия, чтобы провести над ними свой ритуал. Вместе с ценностями подозреваемая скрылась.