В Екатеринбурге местная жительница совершила «налет» на штаб Ксении Собчак
Женщина заявила, что ситуация в стране ее устраивает и никакие изменения не нужны.
Женщина заявила, что ситуация в стране ее устраивает и никакие изменения не нужны.
В уральской столице произошло «нападение» на предвыборный штаб Ксении Собчак. «Налет» совершила местная жительница. Женщина подошла к офису через полчаса после его открытия и начала срывать с входной двери опознавательные наклейки. Вывески у штаба пока нет.
— Пришла женщина. Сказала, что ее в стране все устраивает изменения ей не нужны. Обещала срывать все, что про Собчак. Даже если это просто название штаба, а не агитация, — рассказала
Предвыборный штаб Ксении Собчак находится на улице Белинского, 86. Он начал свою работу сегодня. Однако официальная церемония состоится 16 декабря, когда в Екатеринбург прилетит Ксения Собчак.