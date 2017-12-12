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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге местная жительница совершила «налет» на штаб Ксении Собчак

Женщина заявила, что ситуация в стране ее устраивает и никакие изменения не нужны.

В уральской столице произошло «нападение» на предвыборный штаб Ксении Собчак. «Налет» совершила местная жительница. Женщина подошла к офису через полчаса после его открытия и начала срывать с входной двери опознавательные наклейки. Вывески у штаба пока нет.

— Пришла женщина. Сказала, что ее в стране все устраивает изменения ей не нужны. Обещала срывать все, что про Собчак. Даже если это просто название штаба, а не агитация, — рассказала пресс-секретарь Наталья Неволина.

Предвыборный штаб Ксении Собчак находится на улице Белинского, 86. Он начал свою работу сегодня. Однако официальная церемония состоится 16 декабря, когда в Екатеринбург прилетит Ксения Собчак.

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