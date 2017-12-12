Рецидивист с пятью ангелами ограбил жительницу Академгородка

В Новосибирске оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении дерзкого грабежа, который был совершен на проспекте Лаврентьева в Академгородке. Им оказался 44-летний житель Новосибирска, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж и грабежей. Торс злоумышленника «украшен» многочисленными татуировками. Среди них храм с пятью куполами, что говорит о пяти судимостях обладателя наколки. На спине грабителя изображены пять ангелов-хранителей.