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13:07 (мск), источник: VN.ru

Рецидивист с пятью ангелами ограбил жительницу Академгородка

Неоднократно судимый преступник с применением силы отобрал у женщины сумку, в которой находились деньги и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

В Новосибирске оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении дерзкого грабежа, который был совершен на проспекте Лаврентьева в Академгородке. Им оказался 44-летний житель Новосибирска, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж и грабежей. Торс злоумышленника «украшен» многочисленными татуировками. Среди них храм с пятью куполами, что говорит о пяти судимостях обладателя наколки. На спине грабителя изображены пять ангелов-хранителей.

«Вечером между двумя домами на проспекте академика Лаврентьева злоумышленник с применением силы отобрал у женщины сумку, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — В сумочке находились деньги и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей».

Вскоре сотрудники полиции установили место сбыта похищенного — один из ломбардов города — и изъяли его.

Сейчас сотрудники управления уголовного розыска проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению иных преступлений на территории города.

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Рецидивист с пятью ангелами ограбил жительницу Академгородка
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